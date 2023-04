Julia Ituma, “arrivederci” l’ultimo messaggio alle compagne di squadra (Di venerdì 14 aprile 2023) Julia Ituma, la pallavolista 18enne trovata senza vita all’alba del 13 aprile all’esterno dell’hotel di Istanbul, il Volley Hotel, dopo una caduta dal sesto piano, potrebbe essersi suicidata. Un’ipotesi presa in considerazione dagli inquirenti turchi che stanno portando avanti le indagini, battendo tutte le possibili piste, e che adesso si avvalora, secondo quanto rivela il portare turco “Hurriyet”. Il quotidiano racconta che l’atleta avrebbe mandato un ultimo messaggio nella chat della squadra, quindi rivolgendosi alle compagne e all’allenatore avrebbe scritto “arrivederci”. Sarà comunque l’autopsia – in programma nella giornata del 14 aprile – a dare qualche dettaglio in più su questa tragedia che ha sconvolto tutto il mondo della pallavolo, e non ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 14 aprile 2023), la pallavolista 18enne trovata senza vita all’alba del 13 aprile all’esterno dell’hotel di Istanbul, il Volley Hotel, dopo una caduta dal sesto piano, potrebbe essersi suicidata. Un’ipotesi presa in considerazione dagli inquirenti turchi che stanno portando avanti le indagini, battendo tutte le possibili piste, e che adesso si avvalora, secondo quanto rivela il portare turco “Hurriyet”. Il quotidiano racconta che l’atleta avrebbe mandato un ultimonella chat della, quindi rivolgendosie all’natore avrebbe scritto “”. Sarà comunque l’autopsia – in programma nella giornata del 14 aprile – a dare qualche dettaglio in più su questa tragedia che ha sconvolto tutto il mondo della pallavolo, e non ...

