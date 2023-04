Juice, parte la missione verso Giove: il lancio della sonda (Di venerdì 14 aprile 2023) La sonda "Juice" dell'Agenzia spaziale europea è partita alla volta di Giove e delle sue tre lune ghiacciate: Callisto, Europa e Ganimede. "Juice" è partita dalla Guyana Francese, con una missione dell'Esa che vede una partecipazione importante dell'Agenzia spaziale italiana. Dovrebbe raggiungere Giove nel 2031 e passare tre anni attorno alle tre lune del pianeta. Si ritiene che le tre lune ospitino oceani sotterranei, dove potrebbero trovarsi tracce di vita marina. A bordo anche una telecamera che dovrebbe analizzare l'atmosfera. Leggi su iltempo (Di venerdì 14 aprile 2023) La" dell'Agenzia spaziale europea è partita alla volta die delle sue tre lune ghiacciate: Callisto, Europa e Ganimede. "" è partita dalla Guyana Francese, con unadell'Esa che vede unacipazione importante dell'Agenzia spaziale italiana. Dovrebbe raggiungerenel 2031 e passare tre anni attorno alle tre lune del pianeta. Si ritiene che le tre lune ospitino oceani sotterranei, dove potrebbero trovarsi tracce di vita marina. A bordo anche una telecamera che dovrebbe analizzare l'atmosfera.

