Juice in viaggio verso Giove | partita la missione europea | con il contributo italiano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : La sonda spaziale JUICE ha iniziato il proprio viaggio verso Giove - TgrLeonardo : Buon viaggio Juice - Francesca_Me : RT @ASI_spazio: Juice è partito! Alle 14.14 del 14 aprile dallo spazio porto di Kourou in Guyana francese. Raggiungerà Giove entro il 2031… - loris_assi : RT @ESA_Italia: La missione #Juice dell'ESA è decollata oggi alle 14:14 a bordo di un #Ariane5 dallo spazioporto europeo @EuropeSpacePort n… - loris_assi : RT @spaceis_cool: E non possiamo iniziare senza ricordare il momento, sempre spettacolare, del lancio di #JUICE e della missione #ESA che è… -

Estratto dell'articolo di Giovanni Caprara per corriere.it la sondadiretta a giove Dopo uno stop a causa di pericolo fulmini, il 14 aprile - con un giorno di ritardo - dalla Guyana francese è partita una sonda spaziale che potrebbe segnare una svolta ...- la sigla sta per (la sigla sta per JUpiter ICy moons Explorer, esploratore delle lune ... nella Guyana Francese, a bordo di un vettore Ariane 5, che dopo undi 8 anni per percorrere 700 ...... ee' attrezzato per avvicinarci alla risposta a questa affascinante domanda. Oggi, nelverso le lune di Giove, abbiamo inviato una serie di strumenti scientifici innovativi che ci ...

La sonda JUICE è in viaggio, destinazione Giove Le Scienze

È partita venerdì 14 una missione storica verso Giove. La navicella dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), chiamata Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) compirà un viaggio di otto anni verso il pianeta e ...Juice, la sonda per Giove è decollata per l'esplorazione di tre satelliti di Giove. L'attende un viaggio di circa 8 anni.