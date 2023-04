Juice ha iniziato il suo lungo viaggio verso Giove. Tutte le prossime tappe (Di venerdì 14 aprile 2023) La sonda spaziale dell'ESA Juice ha iniziato oggi il suo lungo viaggio che la porterà nel luglio 2031 a raggiungere Giove e il suo sistema di lune. Un viaggio che prevede altri tre incontri con la Terra e uno con Venere prima di dirigersi finalmente verso Giove.... Leggi su dday (Di venerdì 14 aprile 2023) La sonda spaziale dell'ESAhaoggi il suoche la porterà nel luglio 2031 a raggiungeree il suo sistema di lune. Unche prevede altri tre incontri con la Terra e uno con Venere prima di dirigersi finalmente....

