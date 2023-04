Joaquin Phoenix e la folle dieta | “Ho perso più di 23 chili in tre mesi | sono quasi impazzito Mangiavo solo mele | lattuga | asparagi e fagiolini”

(Di venerdì 14 aprile 2023) Si sa, gli attori spessocostretti a grosse modificazioni del loro fisico per imnificare al meglio ilnaggio che devono interpretare, anche a costo di sottoporsi a diete estreme dalle pericolose ripercussioni. Nelle scorse settimane era statol’attore premio Oscar Brendan Fraser a raccontare le conseguenze drammatiche delladrastica (e sbilanciata) a cui si sottopose per il film “George re della giungla“, adesso èa fare rivelazioni simili. In un’intervista a Insider, l’attore è tornato infatti a parlare di quando nel 2019 vestì i panni di Joker e dovette perdere 23.6in tre: uno sfida che ebbe pesanti ricadute nonsulla sua salute fisica ma soprattutto su quella mentale. “Inizi ...

vedi anche Joker 2, Lady Gaga e ballano in foto e video dal set

