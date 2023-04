JJ4 | MJ5 e M62 | gli “orsi problematici” del Trentino

(Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – “Ad oggi, gliconsideratiinsono la femmina JJ4 – responsabile dell’attacco mortale al runner Andrea Papi sul Monte Peller dello scorso 5 aprile – e due maschi, MJ5 e M62”. Così Ispra in una nota in cui ricostruisce la storia dei tre esemplari ricordando quanto previsto dal Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno nelle Alpi centro-orientali (Pacobace). “Il Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno nelle Alpi centro-orientali (Pacobace), che contiene una tabella di riferimento con i comportamentidegli, ordinati secondo un indice di pericolosità e con le possibili azioni, chiarisce che ‘Per definire un orso ‘problematico’ e? importante conoscere la storia del soggetto e tener conto dei suoi ...

Per la seconda volta, il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’orsa Jj4, considerata responsabile dell’uccisione del 26enne Andrea Papi.Attualmente, ci sono due orsi a cui si sta dando la caccia in Trentino: Jj4 e Mj5. Jj4 è stata identificata come l'orsa responsabile dell'aggressione al runner di 26 anni, mentre Mj5 è l'orso che ha ...