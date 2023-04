Jj4 | l’ira di Fugatti per la sospensione del decreto di abbattimento dell’orsa | «Decisione del Tar sorprendente | è morta una persona»

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ladeldidi Jj4, l’orsa che ha attaccato e ucciso il runner Andrea Papi in Val di Sole, è inaccettabile per il presidente della Provincia di Trento Maurizio, che ieri aveva firmato il relativo provvedimento. «Ildel Tar èdi fronte al decesso di una. Da parte nostra ciò che ci preoccupa è la sicurezza dei cittadini, e le scelte fatte fino ad ora vanno in quella direzione. Noi possiamo chiedere la revoca del, fornendo le documentazioni richieste (che riteniamo di poter depositare entro lunedì prossimo)», ha annunciatoin una conferenza stampa svolta al termine di un incontro con i sindaci della Val di Sole e con gli esponenti della Comunità di valle. ...

