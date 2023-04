Jet privati, una proposta di legge per vietarli in Italia: “Inaccettabili in tempi di crisi climatica” (Di venerdì 14 aprile 2023) Sempre più jet privati volano nei cieli d’Italia e d’Europa: una fonte di inquinamento non necessaria e una forma di ingiustizia sociale alla quale il gruppo parlamentare dell’Alleanza Verdi-Sinistra vorrebbe porre fine con una proposta di legge che vieti i voli non di linea alimentati da combustibili fossili. L’obiettivo è invitare a una mobilità più sostenibile introducendo una sorta di carbon tax. Nel testo, depositato da undici deputati, tra cui Eleonora Evi, Elisabetta Piccolotti, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, viene citato il report dell’ong Transport & Environment (T&E), che ha stimato l’impatto dei jet privati sul cambiamento climatico evidenziando come questi producano in media emissioni 10 volte maggiori rispetto agli aerei di linea e siano 50 volte più inquinanti dei treni. Al ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 aprile 2023) Sempre più jetvolano nei cieli d’e d’Europa: una fonte di inquinamento non necessaria e una forma di ingiustizia sociale alla quale il gruppo parlamentare dell’Alleanza Verdi-Sinistra vorrebbe porre fine con unadiche vieti i voli non di linea alimentati da combustibili fossili. L’obiettivo è invitare a una mobilità più sostenibile introducendo una sorta di carbon tax. Nel testo, depositato da undici deputati, tra cui Eleonora Evi, Elisabetta Piccolotti, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, viene citato il report dell’ong Transport & Environment (T&E), che ha stimato l’impatto dei jetsul cambiamento climatico evidenziando come questi producano in media emissioni 10 volte maggiori rispetto agli aerei di linea e siano 50 volte più inquinanti dei treni. Al ...

