Jet privati, proposta di legge di Verdi e Sinistra per limitarne l’uso: accise e imposte maggiorate e progressivo divieto (Di venerdì 14 aprile 2023) Una proposta di legge per vietare i voli dei jet privati alimentati da combustibili fossili in Italia. A depositarla è stato il gruppo Alleanza Verdi Sinistra (AVS) che chiede di limitare, sulle tratte brevi parte dei voli privati, prevedendo una una revisione della tassazione che attualmente grava sui voli privati non di linea. Obiettivo: introdurre una sorta di carbon tax per una modalità di trasporto assai inquinante e per la quale esistono, invece, alternative meno impattanti, investendo le maggiori entrate nel trasporto pubblico sostenibile. Nel testo, depositato da undici deputati, tra cui Eleonora Evi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, si ricordano il lavoro degli esperti del collettivo ‘Jet dei Ricchi’ e alcuni dati. Come quelli di un report dell’ong ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Unadiper vietare i voli dei jetalimentati da combustibili fossili in Italia. A depositarla è stato il gruppo Alleanza(AVS) che chiede di limitare, sulle tratte brevi parte dei voli, prevedendo una una revisione della tassazione che attualmente grava sui volinon di linea. Obiettivo: introdurre una sorta di carbon tax per una modalità di trasporto assai inquinante e per la quale esistono, invece, alternative meno impattanti, investendo le maggiori entrate nel trasporto pubblico sostenibile. Nel testo, depositato da undici deputati, tra cui Eleonora Evi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, si ricordano il lavoro degli esperti del collettivo ‘Jet dei Ricchi’ e alcuni dati. Come quelli di un report dell’ong ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Greenpeace_ITA : ??Finalmente anche in Italia il dibattito sui #jetprivati arriva in Parlamento con una proposta di legge: un primo… - EleonoraEvi : 2022: il numero di voli in #jetprivato è più che raddoppiato (+61%) e raddoppiate le emissioni. 4 ore di volo in je… - ultimora_pol : Eleonora #Evi: 'Il gruppo #AVS deposita oggi una pdl a mia prima firma sui jet privati. I capricci di un piccolo gr… - chiara_dnc : RT @jetdeiricchi: Oggi @europaverde_it e @SI_sinistra hanno presentato una proposta di legge per regolamentare l'uso dei jet privati Tre m… - GiGiWolf119 : RT @Greenpeace_ITA: ??Finalmente anche in Italia il dibattito sui #jetprivati arriva in Parlamento con una proposta di legge: un primo pass… -