Jannik Sinner può diventare n.2 nella classifica ATP Race e superare Djokovic! Cosa serve a Montecarlo

(Di venerdì 14 aprile 2023) Lo statunitense Taylor Fritz è l’unico che potrebbe togliere ala certezza di trovarsi almeno al terzo postoATP al termine del torneo ATP Masters 10002023, dove entrambi, al momento, si sono spinti in semifinale., avendo raggiunto il penultimo atto, con 2095 punti ha rafforzato il terzo posto virtuale, e soltanto in caso di vittoria del torneo da parte del nordamericano e contemporanea eliminazione dell’azzurro domani in semifinale il tennista italiano si ritroverebbe quarto. Infatti va sottolineato come l’azzurro potrebbe essere certo del terzo posto già domani, senza dipendere dal risultato dell’altra semifinale (che comunque si disputerà prima), in caso di vittoria contro il danese Holger Rune, anche con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : +++Jannik #Sinner batte #Musetti 62 62 e diventa il più giovane giocatore nell'era Open a raggiungere le semifinali… - Eurosport_IT : JANNIK SINNER IN SEMIFINALEEEEEEE! ???? Non c'è storia nel derby italiano a Monte-Carlo: Lorenzo Musetti si arrende… - WeAreTennisITA : VINCE SINNER ???? Troppa differenza in campo fra Sinner e Musetti, che non è riuscito a replicare il livello di gioco… - musettina : RT @Eurosport_IT: Jannik Sinner vince il derby contro Lorenzo Musetti???????? #EurosportTENNIS | #RolexMonteCarloMasters | #ATP | #Sinner | #M… - zizionice : RT @WeAreTennisITA: VINCE SINNER ???? Troppa differenza in campo fra Sinner e Musetti, che non è riuscito a replicare il livello di gioco vis… -

vince il derby italiano (6 - 2 6 - 2) contro Lorenzo Musetti (in un'ora e 15 minuti) e approda in semifinale al torneo di Montecarlo. Tutto troppo facile per il tennista altoatesino, che ...AGI - Derby italiano senza storia sul campo Court Rainier III del Principato di Monaco nei quarti di finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo:batte con un duplice 6 - 2 in un'ora e un quarto di gioco Lorenzo Musetti e accede alla semifinale dove incontrerà il danese Holger Rune che ha superato per 6 - 3 6 - 4 il russo Daniil ...MONTECARLO (MONACO) - Senza storia il derby italiano ai quarti di finale del torneo di Montecarlo , conche non lascia scampo a un Lorenzo Musetti , letteralmente prosciugato a livello psicofisico dalla grande impresa con Djokovic, e conquista la terza semifinale consecutiva in un Masters ...

ATP Monte-Carlo, Sinner in semifinale: Musetti ko 6-2, 6-2 Sky Sport

un aspetto che carica non poco Holger Rune in vista della semifinale del Masters 1000 di Monte Carlo contro Jannik Sinner, in programma sabato. In conferenza stampa, il danese ha confermato di essere ...Lo statunitense Taylor Fritz è l’unico che potrebbe togliere a Jannik Sinner la certezza di trovarsi almeno al terzo posto nella Race ATP al termine del torneo ATP Masters 1000 Montecarlo 2023, dove ...