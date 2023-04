Jannik Sinner potrebbe saltare il torneo di Barcellona? Tre semifinali di fila, serve rifiatare (Di venerdì 14 aprile 2023) Jannik Sinner ha surclassato Lorenzo Musetti e si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo: domani tornerà in campo sulla terra rossa del Principato per fronteggiare il danese Holger Rune, in palio l’accesso all’atto conclusivo da disputare contro il vincente del confronto tra il russo Andrey Rublev e lo statunitense Taylor Fritz. Si tratta della terza semifinale consecutiva in un torneo di questo livello per il tennista altoatesino: perse contro Carlos Alcaraz il 18 marzo a Indian Wells e sconfisse lo stesso spagnolo il 1° aprile a Miami (salvo poi inchinarsi al russo Daniil Medvedev in finale). Ricordiamo che i due appuntamenti negli USA si sono disputati sul cemento, dunque l’azzurro è dovuto tornare in Europa, ha smaltito il fuso orario e poi ha abbracciato un’altra superficie appena una decina ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023)ha surclassato Lorenzo Musetti e si è qualificato alledel Masters 1000 di Montecarlo: domani tornerà in campo sulla terra rossa del Principato per fronteggiare il danese Holger Rune, in palio l’accesso all’atto conclusivo da disputare contro il vincente del confronto tra il russo Andrey Rublev e lo statunitense Taylor Fritz. Si tratta della terza semifinale consecutiva in undi questo livello per il tennista altoatesino: perse contro Carlos Alcaraz il 18 marzo a Indian Wells e sconfisse lo stesso spagnolo il 1° aprile a Miami (salvo poi inchinarsi al russo Daniil Medvedev in finale). Ricordiamo che i due appuntamenti negli USA si sono disputati sul cemento, dunque l’azzurro è dovuto tornare in Europa, ha smaltito il fuso orario e poi ha abbracciato un’altra superficie appena una decina ...

