Jake Gyllenhaal offende Elizabeth Olsen durante un'intervista: ecco che cosa ha detto (VIDEO) (Di venerdì 14 aprile 2023) Jake Gyllenhaal ha insultato Elizabeth Olsen durante la sua apparizione a Hot Ones, l'amato show in cui le celebrità rispondono a delle domande mentre mangiano ali di pollo piccantissime. durante la sua recente apparizione nell'ultimo episodio di Hot Ones, Jake Gyllenhaal ha attirato l'attenzione di milioni di persone per il suo diss accidentale nei confronti di un'altra star del Marvel Cinematic Universe: Elizabeth Olsen. Scopriamo tutto sull'offesa che scioccato i fan e che l'attore si è immediatamente rimangiato. durante l'intervista, che fa parte del tour promozionale per il suo ruolo in The Covenant di Guy Richie, Gyllenhaal ha preso in giro gli stuzzicadenti e i ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 aprile 2023)ha insultatola sua apparizione a Hot Ones, l'amato show in cui le celebrità rispondono a delle domande mentre mangiano ali di pollo piccantissime.la sua recente apparizione nell'ultimo episodio di Hot Ones,ha attirato l'attenzione di milioni di persone per il suo diss accidentale nei confronti di un'altra star del Marvel Cinematic Universe:. Scopriamo tutto sull'offesa che scioccato i fan e che l'attore si è immediatamente rimangiato.l', che fa parte del tour promozionale per il suo ruolo in The Covenant di Guy Richie,ha preso in giro gli stuzzicadenti e i ...

