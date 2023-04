Jack Nicholson riappare dopo due anni | le foto sul balcone di casa e l’aspetto trasandato

(Di venerdì 14 aprile 2023) Erano passati quasi duedall’ultima volta che qualcuno lo aveva visto in giro: in unapubblicata oggi dal Daily Mail, “paparazzato” suldisua a Mulholland Drive, a Beverly Hills. Era il 19 ottobre 2021 quando era apparso pubblicamente l’ultima volta. L’attore 85enne appare sovrappeso e spettinato, con indosso una camicia arancione attillata e pantaloni della tuta larghi. Lo scorso gennaio si era parlato delle sue condizioni di salute, preoccupazioni alimentate dalla sua sparizione nella sua maxi villa da 300 metri quadri sulle colline di Hollywood acquistata dall’amico Marlon Brando per 5 milioni di dollari. Le uniche persone con le quali si tiene in contatto solo con alcuni parenti, tra i quali l’amato figlio Ray. Alcune ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ferraronnapoli : @simoneresiste Dovrei avere Jack Nicholson come terapista per il controllo della rabbia - Open_gol : L'attore, 85 anni, desta preoccupazione per le sue condizioni di salute - ZenatiDavide : Il matrimonio di comodo di Renzi e Calenda. Divisi su tutto, restano insieme per non perdere 14 milioni di fondi de… - questoutenteeh : @Lapapppppa struccata è jack nicholson porcodio - GraziaSalamon : A proposito di recitazione: quanti come me sono anche attratti dalla fisiognomica di determinati attori? Ad esempio… -

Del resto a 80 anni, con due Oscar in bacheca (uno per la regia di Gente comune e uno alla carriera), per quanto non si abbiano i problemi di salute del povero- dal 2013 via dai set ...si rifà vedere di persona. Una foto pubblicata dal Daily Mail ritrae l'attore a quasi due anni di distanza dall'ultima apparizione pubblica, datata 19 ottobre 2021.si è ...'Un deterrente realistico al matrimonio è che non puoi permetterti un divorzio" dicevache è stato sposato una volta nella vita e mille nei film. Nel caso della coppia che scoppia Renzi - Calenda, divisi su tutto ma uniti dai soldi, alla fine è esploso e con 14 milioni di ...

La prima foto di Jack Nicholson in due anni: l'attore spettinato e ... Open

“Un deterrente realistico al matrimonio è che non puoi permetterti un divorzio” diceva Jack Nicholson che è stato sposato una volta nella vita e mille nei film. Nel caso della coppia che scoppia Renzi ...Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne leggi almeno 60 non ti mostreremo più la pubblicità programmatica, quella più invasiva, e la tua navigazione su Vivere Jesi non sarà più tracciata in alcun modo ...