Jack Douglas Teixeira, la «talpa» un po' «nerd» che si è preso gioco del Pentagono (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri pomeriggio con uno stringato comunicato stampa il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha reso noto che «in data odierna l'FBI ha preso in custodia il 21enne Jack Douglas Teixeira in una residenza a North Dighton, Massachusetts, per il suo presunto coinvolgimento nella fuga di documenti riservati del governo degli Stati Uniti e militari. Dalla fine della scorsa settimana l'FBI ha perseguito aggressivamente piste investigative e l'arresto di oggi esemplifica il nostro continuo impegno nell'identificare, perseguire e ritenere responsabili coloro che tradiscono la fiducia del nostro Paese e mettono a rischio la nostra sicurezza nazionale». Teixeira, arrestato a casa sua costretto a consegnarsi con le mani sulla nuca e sotto la minaccia delle armi degli agenti federali, secondo le accuse ha diffuso ...

