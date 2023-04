IWA | Annunciato “Iwa School Clash #3”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 14 aprile 2023)“IWA#3”, prossimo Academy Show del Polo IWA Frosinone, in programma Sabato 15 Aprile a Veroli (FR): IWA#3Sabato 15 Aprile – Veroli (FR)Polo IWA Frosinone – Via Contrada I Santori 12 Inizio Ore 16.45 – Ingresso Gratuito Match annunciati: David Allen Vs Christian Gladio Kojiro Vs Zero The Fool Triple Treat MatchTao Man Vs Uragano Nero Vs “The Judo Warrior” Nic Fedeli