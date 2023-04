(Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr (Adnkronos) - "I, formazione fondata da Giacomoormai vent'anni fa, presente in Piemonte, Campania e svariati comuni italiani, è adesso disponibile a dialogare con Italia Viva". Lo afferma una nota dei. "Dopo le recenti vicende politiche e i nuovi scenari all'orizzonte, isi dichiarano interessati ad un confronto con la formazione di, se davvero si vuole costruire un centro liberale e riformista per il nostro Paese", conclude la nota .

A parlare è il leader deiMimmo, che questa mattina insieme al suo gruppo ha promosso in Sala Colonne l' incontro 'Torino Risale', per fare il punto sulla qualità della vita nel ...... dicono i responsabili del direttivo del partito di Mimmo. E a differenza di quanto può succedere a livello di Torino e di Regione, qui i piani sono molto chiari: il futuro deiè nel ...... la cerimonia, sobria ed elegante, è stata officiata dal leader dei, Mimmo. Amici e ex giocatori al matrimonio di Pirlo Il rito si è concluso con la lettura di una poesia di Pablo ...

Iv: Portas (Moderati), 'disponibili ad aprire dialogo con Renzi' Il Dubbio

"Più che Moderati, direi fastidiosi". Nello sfogo stizzito di un consigliere dem di Torino, c'è tutto l'astio per un rapporto sempre più sfilacciato. Tra il partito di Mimmo Portas e il Pd l'amore è f ...