Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimGiannini : RT @LaStampa: Ituma, lo choc di club e compagne: “Anche le campionesse sono fragili” - LaStampa : Ituma, lo choc di club e compagne: “Anche le campionesse sono fragili” - fisco24_info : Ituma, da Bovisasca al volley,la triste storia di 'Titu': 'Educata e riservata'. Ex compagne sotto choc, c'è lo psi… - Stefania_1972 : RT @ImolaOggi: Volley italiano sotto choc. Turchia: Julia Ituma precipita dalla finestra e muore - Adriano07883742 : Volley italiano sotto choc. Turchia: Julia Ituma precipita dalla finestra e muore -

Il mondo del volley è sottoper la tragica morte di Julia, caduta giù dal sesto piano di un albergo a Istanbul dove con la sua squadra, l' Igor Novara , aveva giocato e perso per 3 - 0 la semifinale di ritorno di ...Il giallo della telefonata Le ultime immagini prima della tragedia Julia: la mamma non crede ... Una tragedia per la famiglia, unoper le compagne di squadra e per il mondo della pallavolo e ...Aveva tutti i contorni di una favola quella di Julia, la pallavolista 18enne di origine ... Nemmeno le sue ex compagne di squadra, tutte sotto: alcune, impegnate in una gita scolastica, sono ...

Lo choc a Novara per la morte di Ituma: «Nessuno ancora riesce a crederci» Corriere della Sera

"E' ancora difficile realizzare ciò che è accaduto. Mi piace ricordarla con questa foto, di noi due assieme, avevamo appena vinto la semifinale mondiale" ...Il dramma di Julia Ituma è ancora avvolto nel mistero. Mentre i media turchi parlano di suicidio, sua madre Elizabeth non crede al gesto estremo di sua figlia. La donna è giunta ...