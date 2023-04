Ituma | le compagne | ' Noi distrutte' Il club smentisce il whatsapp nella chat di squadra

(Di venerdì 14 aprile 2023) Juliaaveva detto ai suoi compagni die all'allenatore di non stare bene ma non avrebbe mai scritto 'arrivederci' nel gruppodellaprima di finire giù dal sesto piano ...

La Igor Volley Novara , società di pallavolo di Juliaintende 'smentire categoricamente' che la giovane pallavolista abbia inviato un messaggio d'addio o di richiesta d'aiuto adi squadra, tecnici e collaboratori del club prima di essere ...Molte delledel Club Italia dove ha giocato per tre anni Juliahanno condiviso pensieri e dolore per la morte improvvisa della 18enne italiana. "Julia, detta Titu, era una mia cara ...Mentre gli inquirenti stanno ancora lavorando per capire cosa è successo nelle ultime ore di vita della, in attesa dei risultati dell'autopsia che si è conclusa oggi. le parole delle...

«Addio», l'ultimo messaggio di Julia Ituma su WhatsApp alle compagne di squadra Corriere della Sera

La squadra smentisce anche l’esistenza di un fidanzato o amico che avesse chiesto alle compagne di squadra di stare vicino a Julia, motivandolo con la tristezza della ragazza. Julia Ituma, l’Igor ...dov’è morta la giovane pallavolista Julia Ituma. Il dolore per la scomparsa di Julia si accompagna alla vicinanza alla giovane compagna di stanza Lucia Varela, sui social presa vergognosamente di mira ...