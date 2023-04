Ituma | iI messaggio dell' ex compagno | ' Non è tranquilla' L' ultimo whatsapp sulla chat di squadra

(Di venerdì 14 aprile 2023) Juliaaveva detto ai suoi compagni die all'allenatore di non stare bene e avrebbe scritto 'arrivederci' nel gruppoprima di finire giù dal sesto piano'hotel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... com_notizie : Morte #Ituma, ecco gli ultimi aggiornamenti - AntonioSassone7 : RT @HuffPostItalia: Poco prima della morte Julia Ituma ha mandato un messaggio d'addio sulla chat della squadra - giusev76 : RT @Corriere: «Addio»: l'ultimo messaggio di Julia Ituma su Whatsapp alle compagne di squadra - Corriere : «Addio»: l'ultimo messaggio di Julia Ituma su Whatsapp alle compagne di squadra - HuffPostItalia : Poco prima della morte Julia Ituma ha mandato un messaggio d'addio sulla chat della squadra -

"Arrivederci". Questo ilche Julia, secondo quanto pubblicato dal quotidiano turco Hurriyet, avrebbe scritto nella chat whatsapp che condivideva con il resto della squadra, prima di finire giù dal sesto piano ...Juliaaveva detto ai suoi compagni di squadra e all'allenatore di non stare bene e avrebbe scritto 'arrivederci' nel gruppo WhatsApp della squadra prima di finire giù dal sesto piano dell'hotel di ...E' un passaggio delche una ex compagna di squadra e nelle nazionali giovanili di Julia, Stella Nervini, scrive sui social, rivolgendosi alla pallavolista morta a Istanbul. 'Non potrò ...

Julia Ituma morta a Istanbul, gli esordi a Roma e il messaggio dell'amica: «Anima fragile, avevi bisogno d'amo ilmessaggero.it

Istanbul, 14 aprile 2023 – “Arriverderci”. Così Julia Ituma salutava la squadra e l’allenatore in chat la sera prima di morire. Lo riporta il quotidiano turco Hurriyet che ricostruisce le ultime ore ...Lui ha poi mandato messaggi a Lucia (la compagna di stanza di Julia), per ... dov'è morta la giovane pallavolista Julia Ituma. Il dolore per la scomparsa di Julia si accompagna alla vicinanza con la ...