Italiane in Champions: non facciamoci illusioni (Di venerdì 14 aprile 2023) L’ultimo derby tra squadre Italiane in una semifinale di Champions League risale alla stagione 2002/2003 ed in quell’occasione si trattava di una stracittadina milanese; il Milan superò il turno ai danni dell’Inter (decisivo il pareggio per 1-1 del Milan in “trasferta” dopo lo 0-0 dell’andata) per poi conquistare in finale il trofeo battendo ai rigori la Juventus in un altro derby tricolore. Ad ormai 20 anni di distanza, alla luce di quanto visto nell’andata dei quarti di finale, sembra avvicinarsi il traguardo di un nuovo derby italiano nel penultimo atto del trofeo europeo più ambito. Per il nostro calcio sarebbe sicuramente una bella iniezione di fiducia dopo annate non particolarmente brillanti nelle competizioni europee; sono infatti piuttosto lontani i tempi in cui le squadre Italiane recitavano un ruolo da protagoniste in ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 14 aprile 2023) L’ultimo derby tra squadrein una semifinale diLeague risale alla stagione 2002/2003 ed in quell’occasione si trattava di una stracittadina milanese; il Milan superò il turno ai danni dell’Inter (decisivo il pareggio per 1-1 del Milan in “trasferta” dopo lo 0-0 dell’andata) per poi conquistare in finale il trofeo battendo ai rigori la Juventus in un altro derby tricolore. Ad ormai 20 anni di distanza, alla luce di quanto visto nell’andata dei quarti di finale, sembra avvicinarsi il traguardo di un nuovo derby italiano nel penultimo atto del trofeo europeo più ambito. Per il nostro calcio sarebbe sicuramente una bella iniezione di fiducia dopo annate non particolarmente brillanti nelle competizioni europee; sono infatti piuttosto lontani i tempi in cui le squadrerecitavano un ruolo da protagoniste in ...

