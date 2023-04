Italia Viva, Azione e quell’appuntamento a Milano per sabato: dai manifesti scompare il “Terzo Polo”. Ma non il nome di Calenda (Di venerdì 14 aprile 2023) L’addio all’unione d’intenti tra Italia Viva e Azione è stata talmente repentina che ha colto di sorpresa gli stessi dirigenti dei due partiti, a questo punto è meglio specificarlo, impegnati con le iniziative che avrebbero dovuto portare a riempire di contenuti il (fu) nascente “Italia in Azione”. Ne è dimostrAzione l’evento in programma sabato a Milano, auditorium Giorgio Gaber, con una sfilza di parlamentari delle due forze politiche. Avrebbe dovuto essere un pezzo del percorso verso il partito unico, rischia invece di trasformarsi in un guazzabuglio dove non si sa chi ci sarà, a nome di chi, con quali finalità. Tanto per intenderci: ancora giovedì pomeriggio, prima che saltasse definitivamente tutto per aria, il renziano Ivan ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) L’addio all’unione d’intenti traè stata talmente repentina che ha colto di sorpresa gli stessi dirigenti dei due partiti, a questo punto è meglio specificarlo, impegnati con le iniziative che avrebbero dovuto portare a riempire di contenuti il (fu) nascente “in”. Ne è dimostrl’evento in programma, auditorium Giorgio Gaber, con una sfilza di parlamentari delle due forze politiche. Avrebbe dovuto essere un pezzo del percorso verso il partito unico, rischia invece di trasformarsi in un guazzabuglio dove non si sa chi ci sarà, adi chi, con quali finalità. Tanto per intenderci: ancora giovedì pomeriggio, prima che saltasse definitivamente tutto per aria, il renziano Ivan ...

