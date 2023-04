Italia penultima in Europa per la spesa dei Fondi Ue (Di venerdì 14 aprile 2023) Alla fine dello scorso dicembre l'Italia ha speso il 62% delle risorse fornite dai Fondi strutturali europei della programmazione 2014 - 2020, collocandosi al penultimo posto della classifica Ue, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Alla fine dello scorso dicembre l'ha speso il 62% delle risorse fornite daistrutturali europei della programmazione 2014 - 2020, collocandosi al penultimo posto della classifica Ue, ...

