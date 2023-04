"Italia, Italia". La beffa dei migranti: strappano i passaporti prima di sbarcare | Il video (Di venerdì 14 aprile 2023) Arrivano in Italia senza documenti ma spesso non si tratta di una mancanza: ecco il video che documenta la distruzione dei passaporti a bordo dei barchini Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 aprile 2023) Arrivano insenza documenti ma spesso non si tratta di una mancanza: ecco ilche documenta la distruzione dei passaporti a bordo dei barchini

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : Interrompere il percorso verso il partito unico è una scelta unilaterale di Carlo Calenda. Pensiamo che sia un clam… - russellcrowe : in arrivo nei cinema in Italia il 13 aprile - GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - TommyBrain : E .. GNENTE .. in Italia vige una lercia democratura assassina e la corte costituzionale è stata trasformata in cor… - merlinoontheweb : Chissà se il Funzionario di Stato ricorda con lo stesso sentimento le centinaia di Funzionari dello Stato uccisi in… -