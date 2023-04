Italia Green Film Festival, Roma si tinge di verde con oltre 300 film Green e social (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma , il 14 aprile , si tinge di verde con l'inizio dell' Italia Green film Festival , il concorso internazionale di film Green. oltre 300 opere in concorso provenienti da tutto il mondo, selezionate ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 aprile 2023), il 14 aprile , sidicon l'inizio dell', il concorso internazionale di300 opere in concorso provenienti da tutto il mondo, selezionate ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiccotesta : Un bell attacco della neo responsabile ambiente del PD al Sindaco del PD di Roma, tutte le fake news del sindaco Gu… - ALisimberti : RT @Se23rex: Gli scienziati zittiscono gli eco-teppisti: 'I cambiamenti climatici esistono da millenni', lo sapevano anche gli egizi - Rass… - dal_puro : RT @Lokomotjv: ???? Buon venerdì #Mellos?? Bom dia Dayane??@Dayanemello & @DayDayaneandYo1?????? ??????????Let the Sunshine In?? #DayaneMello #Day… - Lokomotjv : ???? Buon venerdì #Mellos?? Bom dia Dayane??@Dayanemello & @DayDayaneandYo1?????? ??????????Let the Sunshine In??… - RepubblicaAF : Mutui green, le richieste raggiungono il 7% del totale dei finanziamenti per la casa [di Enrico Maria Albamonte]… -