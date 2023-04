Ispettori di Nordio alla Corte d’Appello sull’evasione di Uss dalla villa di Milano (Di venerdì 14 aprile 2023) L’uomo d’affari in attesa di estradizione negli Usa è fuggito in Russia. I giudici nel mirino. Meloni al Copasir: "Non è colpa del governo, ma di un altro organo dello Stato" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 aprile 2023) L’uomo d’affari in attesa di estradizione negli Usa è fuggito in Russia. I giudici nel mirino. Meloni al Copasir: "Non è colpa del governo, ma di un altro organo dello Stato"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : L’evasione dell’uomo d’affari russo vicino a Putin è un caso nel giorno dell’audizione di Meloni al Copasir. “Non è… - GCirinei : RT @claudiocerasa: La fuga di Uss manda in tilt il governo. Nordio invia gli ispettori al tribunale di Milano - Anna64077341 : RT @claudiocerasa: La fuga di Uss manda in tilt il governo. Nordio invia gli ispettori al tribunale di Milano - brongosalvatore : RT @RenatoMaiaron: La fuga di Uss manda in tilt il governo. Nordio invia gli ispettori al tribunale di Milano | Il Foglio - tobiamc : RT @claudiocerasa: La fuga di Uss manda in tilt il governo. Nordio invia gli ispettori al tribunale di Milano -