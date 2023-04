Islanda, ecco il nuovo ct Hareide: «Vogliamo l’Europeo» (Di venerdì 14 aprile 2023) Age Hareide è il nuovo commissario tecnico della Nazionale islandese: ecco le sue prime dichiarazioni Age Hareide è il nuovo ct dell’Islanda. Ai canali della Federazione ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. LE PAROLE – «Il nostro obiettivo è qualificarci a Euro 2024. Ricordo bene i tifosi islandesi a Francia 2016. Avevano un’atmosfera e una passione davvero uniche. Sarebbe fantastico poter dare loro l’opportunità di ripetere questi momenti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Ageè ilcommissario tecnico della Nazionale islandese:le sue prime dichiarazioni Ageè ilct dell’. Ai canali della Federazione ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. LE PAROLE – «Il nostro obiettivo è qualificarci a Euro 2024. Ricordo bene i tifosi islandesi a Francia 2016. Avevano un’atmosfera e una passione davvero uniche. Sarebbe fantastico poter dare loro l’opportunità di ripetere questi momenti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Il nuovo ct dell'#Islanda si presenta così - TurismoItaliaNw : Incredibile Islanda: 7 esperienze uniche da provare nell’isola dei ghiacci durante l’estate 2023, ecco quali sono… - SusannaSi : @ajnamaybe @AnnaOrr15 Ecco appunto. Va in novembre a girare in Islanda e in gennaio dopo la pioggia a Piscinas. Dev… - PrudenzanoAnton : Per i 20 anni L’ippocampo torna alle sue origini, di casa editrice di volumi di viaggio: ecco i “piccoli atlanti ed… -