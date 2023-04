, che nell'immediato periodo post - Saddam (2003) aveva guidato un movimento di resistenza armata (Esercito del Mahdi) contro l'occupazione americana, ha oggi assicurato che rimangono attive le ...... quando, dopo l'ondata di proteste popolari del 2018 e 2019, si imposero i partiti vicini al leader sciita Muqtada Al, figura controversa che, negli anni della guerra in, aveva guidato l'......Moqtada al. In un tweet del 14 febbraio ha chiesto il ritiro del film saudita: "Trasmettere tali serie è contro la nuova politica moderata della fraterna Arabia Saudita". Il canale Mbcha ...

Iraq: Sadr annuncia congelamento attività del suo movimento ... Agenzia ANSA

(ANSAMed) - BEIRUT, 14 APR - Il leader sciita iracheno Moqtada Sadr ha oggi annunciato il "congelamento" per un anno del suo influente e ramificato movimento politico, che aveva vinto le elezioni ...On Friday, Iraq's Supreme Judicial Council announced that an investigative court had ordered the arrest of 65 alleged members of the "Owners of the Cause," which it described as a disruptive "gang." ...