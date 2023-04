Iran | nuovi avvelenamenti ai danni di studentesse nelle scuole | le ragazze non respirano | poi vengono soccorse

(Di venerdì 14 aprile 2023)in. Da Teheran a Shahin Shahr, stanno arrivando video diavvelenate eall’esterno degli istituti scolastici. Negli ultimi due anni sono state migliaia leintossicate. L’ultima “ondata” dirisale a circa un mese fa. L’obiettivo degli attacchi terroristici sarebbe quello di far chiudere gli istituti per le donne, che hanno protestato dopo la morte di Mahsa Amini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nuovi avvelenamenti nelle scuole in Iran. Da Teheran a Shahin Shahr, stanno arrivando video di ragazze avvelenate e soccorse all'esterno degli istituti scolastici. Negli ultimi due anni sono state