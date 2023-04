"Io una mummia? Sono d'accordo con te": Romina Carrisi, fucilata agli autori Rai (Di venerdì 14 aprile 2023) Romina Carrisi si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Ospite fissa di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone su Rai 1, la figlia di Al Bano Carrisi è finita nel mirino degli haters. Il motivo? In molti non capiscono il motivo della sua presenza. "Ma esattamente - si chiede un utente - la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?". Ma la sua replica non si fa attendere: "Sono perfettamente d'accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata". Ma l'utente rincara la dose, tentando di giustificarla: "Romina si vedeva che eri ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023)si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Ospite fissa di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone su Rai 1, la figlia di Al Banoè finita nel mirino degli haters. Il motivo? In molti non capiscono il motivo della sua presenza. "Ma esattamente - si chiede un utente - la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La?". Ma la sua replica non si fa attendere: "perfettamente d'con te. Girerò il tweet ai capiloro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata". Ma l'utente rincara la dose, tentando di giustificarla: "si vedeva che eri ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pignottone : @ImolaOggi Era il trattato su come costruire il muro. E' la mummia che come al solito non c'ha capito una mazza. - tiscalinews : La figlia di Al Bano, presenza fissa a “Oggi è un altro giorno” viene pesantemente criticata su social. E non solo… - adeluca055 : @pdnetwork @antoniomisiani Ogni volta che compare mette una tristezza infinita. Scriva non compaia più ne qui ne in… - Cimmo72 : Se @DaniilMedwed è vecchio tu sei una mummia? @paolobertolucci #MonteCarloMasters - thomasssLa : @posey_reiling Cos'è che ti piace? *Gli sussurra e poi gli bacia il naso dolcemente scendendo poi alle labbra* Nono… -