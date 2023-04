Inzaghi vuole trasformare un sogno in realtà ma avvisa: “Il Benevento può salvarsi” (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Reggina si prepara alla trasferta di Benevento con l’intento di dare continuità alle ultime due vittorie consecutive. Guai, però, a farsi ingannare da una classifica che in questo momento vede i giallorossi occupare lo scomodo ruolo di fanalino di coda. E’ il monito lanciato in conferenza stampa da Filippo Inzaghi, il grande ex di giornata. Risultati positivi – Il successo sul Venezia rappresenta l’ennesima riprova di quanto questa Reggina abbia dei valori enormi e indiscutibili, sotto tutti i punti di vista. Per applicazione e spirito di sacrificio quella di lunedì scorso è stata una delle migliori prestazioni del campionato, se non la migliore. Ci siamo ripresi ciò che meritavamo e siamo felici sia per noi stessi che per tutti coloro hanno creduto in noi, anche nei momenti più difficili e complicati. Siamo stati bravi a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Reggina si prepara alla trasferta dicon l’intento di dare continuità alle ultime due vittorie consecutive. Guai, però, a farsi ingannare da una classifica che in questo momento vede i giallorossi occupare lo scomodo ruolo di fanalino di coda. E’ il monito lanciato in conferenza stampa da Filippo, il grande ex di giornata. Risultati positivi – Il successo sul Venezia rappresenta l’ennesima riprova di quanto questa Reggina abbia dei valori enormi e indiscutibili, sotto tutti i punti di vista. Per applicazione e spirito di sacrificio quella di lunedì scorso è stata una delle migliori prestazioni del campionato, se non la migliore. Ci siamo ripresi ciò che meritavamo e siamo felici sia per noi stessi che per tutti coloro hanno creduto in noi, anche nei momenti più difficili e complicati. Siamo stati bravi a ...

