Intreccio Inter-Juventus | coinvolto anche Dumfries

INTRECCI DI MERCATO - Frae Barcellona i rapporti sono da tempo ottimi e nelle ultime ... Non è però l'unicofra queste società che in passato hanno parlato anche di Lautaro Martinez (...MILANO. Il futuro dell'potrebbe essere legato alla salvezza del Leeds in Premier League. L'nasce dall'interesse di Andrea Radrizzani, l'imprenditore italiano proprietario del club inglese, che ora viaggia ...Calciomercato Juventus,per CanceloSi parte dal Bayern Monaco e dall'interesse per ... Una somma che il Bayern non ha intenzione di sborsare ed allora per l'exsi fa strada un ritorno in ...

Inter e Udinese, intreccio di mercato per Acerbi: c'entra anche Becao L'Interista

Il futuro di Acerbi dipenda dall'Inter e da...Becao. Il difensore brasiliano quest'anno si sta confermando ad altissimi livelli e quest'estate, con ogni probabilità, lascerà il club friulano. Ad ...Il mercato dell'Inter è pronto a muoversi. Il direttore sportivo Piero Ausilio è stato oggi in visita a Barcellona, presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper, in compagnia dell'agente e intermediario Edo ...