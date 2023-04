Intesa Sanpaolo | parte la nuova Elite Lounge dedicata alle startup

Leggi su iltempo

(Di venerdì 14 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – Prende avvio ladiche accoglie nel percorso di accelerazione finanziaria 24 nuove realtà imprenditoriali italiane ad alto contenuto di innovazione. L'iniziativa rientra nella più ampia partnership fra il primo Gruppo bancario italiano, guidato da Carlo Messina, ed, l'ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Una sinergia di lunga data che in cinque anni ha consentito l'accesso a più di 300 imprese in tutta Italia operanti in ogni settore. Dal 2020 la collaborazione è stata estesa anche, con l'inserimento nel percorso di oltre 80 nuove ...