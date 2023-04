Inter | San Siro da ritrasformare in fortino | due notti fondamentali

Inter, San Siro da (ri)trasformare in fortino: due notti fondamentali (Di venerdì 14 aprile 2023) In stagione, specialmente in campionato, l’Inter ha dimostrato di dare il suo meglio in casa piuttosto che in trasferta. Con due gare di fila importantissime da giocare a Milano, i nerazzurri devono ritrasformare San Siro in un fortino. FATTORE CAMPO – Dopo le due sconfitte contro Juventus e Fiorentina, l’Inter deve ritrasformare San Siro in un fortino. Proprio in casa i nerazzurri in questa stagione hanno fatto vedere le cose migliori ed è proprio in casa che stanno per arrivare ora due partite fondamentali. La prima è in programma domani sera, con l’Inter che affronta il Monza per rilanciarsi in campionato e tornare nei primi quattro posti della classifica. La seconda, invece, mercoledì: un ritorno da non sbagliare ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) In stagione, specialmente in campionato, l’ha dimostrato di dare il suo meglio in casa piuttosto che in trasferta. Con due gare di fila importantissime da giocare a Milano, i nerazzurri devonoSanin un. FATTORE CAMPO – Dopo le due sconfitte contro Juventus e Fiorentina, l’deveSanin un. Proprio in casa i nerazzurri in questa stagione hanno fatto vedere le cose migliori ed è proprio in casa che stanno per arrivare ora due partite. La prima è in programma domani sera, con l’che affronta il Monza per rilanciarsi in campionato e tornare nei primi quattro posti della classifica. La seconda, invece, mercoledì: un ritorno da non sbagliare ...

