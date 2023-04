Inter-Roma Women: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca (Di venerdì 14 aprile 2023) Inter-Roma Women sarà la gara valida per la quarta giornata delle poule scudetto di Serie A Femminile. La squadra di Guarino, dopo la sconfitta in casa contro la Juventus e contro la Fiorentina in trasferta, si scontrerà con la capolista del campionato. Ecco tutte le informazioni utili su Inter-Roma Women. SERIE A FEMMINILE IN CAMPO – L’Inter Women di Rita Guarino, dopo la sconfitta contro la Fiorentina (vedi report), torna in campo per la 4ª giornata della poule scudetto di Serie A Femminile. La squadra di Rita Guarino sfiderà, in casa, la Roma Women di Alessandro Spugna. Ma quando e dove si gioca Inter-Roma Women? L’appuntamento è fissato per domani – sabato 14 ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023)sarà la gara valida per la quarta giornata delle poule scudetto di Serie A Femminile. La squadra di Guarino, dopo la sconfitta in casa contro la Juventus e contro la Fiorentina in trasferta, si scontrerà con la capolista del campionato. Ecco tutte le informazioni utili su. SERIE A FEMMINILE IN CAMPO – L’di Rita Guarino, dopo la sconfitta contro la Fiorentina (vedi report), torna in campo per la 4ª giornata della poule scudetto di Serie A Femminile. La squadra di Rita Guarino sfiderà, in casa, ladi Alessandro Spugna. Ma quando e dove si gioca? L’appuntamento è fissato per domani – sabato 14 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FIGCfemminile : ??????????????`?????? agg. [part. pres. di avvincere] Entusiasmante, coinvolgente: ???? ???? ???????????????? ?????????? ???? ???????? ???? ??????????????????… - FcInterNewsit : Dybala a rischio per Roma-Inter? Nuovo infortunio muscolare per la Joya: solo 25' in campo col Feyenoord - OfficialASRoma : ?? SIAMO IN FINALE DI COPPA ITALIA PRIMAVERA! ?? Roma-Inter finisce 1-0 grazie al gol di Keramitsis! Daje Roma! ????… - carlogarganese : Serie A OPEN PLAY xG 2022-23 1. Milan 48 xG Napoli 42 Inter 41 Atalanta 39 Lazio 33 Roma 31 Fiorentina 31 Udinese… - internewsit : Inter-Roma Women: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca - -