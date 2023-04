Inter, non solo il Chelsea: un'altra big su Onana (Di venerdì 14 aprile 2023) Nuove sirene inglesi per André Onana. Secondo la Gazzetta dello Sport, Chelsea e Manchester United sono Interessati al portiere camerunese... Leggi su calciomercato (Di venerdì 14 aprile 2023) Nuove sirene inglesi per André. Secondo la Gazzetta dello Sport,e Manchester United sonoessati al portiere camerunese...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Radrizzani a maggio 2021: 'Vorrei un grande club. #Inter? Non c’è stato niente, se è questo che vuol sapere. Ma un… - FBiasin : A: 'Per l'#Inter chi è meglio affrontare in semifinale di Champions tra #Milan e #Napoli?'. B: 'Nessun interista d… - RealPiccinini : Complimenti a Pioli e Spalletti, hanno fatto fare bella figura al calcio italiano. Si è sentita l’assenza di Osimhe… - Dyylan_s : Infatti è risaputo che la camorra a #Napoli è gestita da gente che tifa #Juve, #Roma, #Milan e #Inter Chi non lav… - fedexdusan : @Bonu4L Almeno fiusgamer e gli altri, che tifino napoli o inter, sono antijuventini dichiarati. Questo cosa ci fa c… -