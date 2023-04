Inter-Monza sarà sold-out! I dati e le info su ultimi biglietti disponibili (Di venerdì 14 aprile 2023) Inter-Monza, San Siro sarà sold-out anche per il match valido per la 30ª giornata di Serie A e in programma domani sabato 15 aprile alle ore 20.45. PARTITA – Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dell’Inter, San Siro sarà sold-out per Inter-Monza, match valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A, previsto domani sera 15 aprile alle 20.45. Sono attesi oltre 73mila spettatori. In vendita gli ultimi biglietti, disponibili con prezzi a partire da 10 euro per il terzo anello e acquistabili su Inter.it/tickets. Fonte: Inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023), San Siro-out anche per il match valido per la 30ª giornata di Serie A e in programma domani sabato 15 aprile alle ore 20.45. PARTITA – Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dell’, San Siro-out per, match valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A, previsto domani sera 15 aprile alle 20.45. Sono attesi oltre 73mila spettatori. In vendita glicon prezzi a partire da 10 euro per il terzo anello e acquistabili su.it/tickets. Fonte:.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

