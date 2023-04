Inter-Monza quando si gioca? Programma, orario d’inizio, tv, probabili formazioni (Di venerdì 14 aprile 2023) Archiviata la pratica Champions League, o almeno la gara d’andata (vinta contro il Benfica al da Luz per 0-2), l’Inter di Simone Inzaghi è pronta a scendere in campo in Serie A. I nerazzurri si affronteranno infatti sabato 15 aprile a partire dalle 20.45, con il Monza di mister Raffaele Palladino. Una gara Interessantissima con i padroni di casa che partiranno certamente favoriti seppur abbiano giocato in Europa appena qualche giorno fa. La gara, valida per il 30esimo turno di massima serie, vedrà contrapposte due formazioni che nell’ultimo periodo hanno faticato in campionato. La Beneamata, nelle ultime 5, ha ottenuto una sola vittoria e per giunta lo scorso 5 marzo in casa contro il Lecce: da quel momento una sconfitta con lo Spezia, una con la Juventus, un’altra con la Fiorentina e un pareggio il 7 ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Archiviata la pratica Champions League, o almeno la gara d’andata (vinta contro il Benfica al da Luz per 0-2), l’di Simone Inzaghi è pronta a scendere in campo in Serie A. I nerazzurri si affronteranno infatti sabato 15 aprile a partire dalle 20.45, con ildi mister Raffaele Palladino. Una garaessantissima con i padroni di casa che partiranno certamente favoriti seppur abbianoto in Europa appena qualche giorno fa. La gara, valida per il 30esimo turno di massima serie, vedrà contrapposte dueche nell’ultimo periodo hanno faticato in campionato. La Beneamata, nelle ultime 5, ha ottenuto una sola vittoria e per giunta lo scorso 5 marzo in casa contro il Lecce: da quel momento una sconfitta con lo Spezia, una con la Juventus, un’altra con la Fiorentina e un pareggio il 7 ...

