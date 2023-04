Inter-Monza, Palladino in conferenza stampa: “Dobbiamo essere bravi a trovare il giusto equilibrio” (Di venerdì 14 aprile 2023) Raffaele Palladino in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Monza Giornata di vigilia per il Monza di Raffaele Palladino che domani affronterà l’Inter allo stadio Giuseppe Meazza di Milano nella trentesima giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei biancorossi ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Palladino, qual è il suo pensiero sul momento dell’Inter?“L’Inter è sempre una squadra temibile. Hanno speso tanto in questo periodo ma possono contare su una rosa molto ampia. Vincere in Champions League ti dà tanti stimoli e saranno belli carichi. Ci aspettiamo un’Inter molto ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Raffaeleinalla vigilia diGiornata di vigilia per ildi Raffaeleche domani affronterà l’allo stadio Giuseppe Meazza di Milano nella trentesima giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei biancorossi ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-partita. Ecco le sue parole., qual è il suo pensiero sul momento dell’?“L’è sempre una squadra temibile. Hanno speso tanto in questo periodo ma possono contare su una rosa molto ampia. Vincere in Champions League ti dà tanti stimoli e saranno belli carichi. Ci aspettiamo un’molto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se vuoi vincere 2 biglietti per vedere @Inter vs Monza dal nostro skybox & metti like se sei disponibile sabato ???? - marifcinter : #Inter, procedono verso il sold-out anche Inter-Monza, Inter-Juventus di Coppa Italia e Inter-Lazio. Oltre 72.000 s… - marifcinter : Il calendario dell'#Inter per cercare di agguantare un posto nella #ChampionsLeague 2023/2024: Inter-Monza Empoli-… - DiMarzio : #Inter, la probabile formazione contro il #Monza - joseph05203429 : RT @FcInterNewsit: Monza, Valoti: 'Inter? Galliani ci tiene particolarmente, l'abbiamo notato all'andata' -