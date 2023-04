Inter-Monza, Palladino: “A San Siro per fare la partita e sfruttare i loro punti deboli” (Di venerdì 14 aprile 2023) “Con l’Inter vogliamo fare la partita. Meno punti, ma rispetto a prima stiamo giocando anche meglio e la squadra lo percepisce. Rispetto ai risultati, non voglio parlare di sfortuna, semmai di qualche errore individuale di troppo. E in Serie A li paghi. Le prestazioni sono in crescita, ma lo è anche la maturità di squadra. Il nostro baricentro con l’Inter sarà quello di una squadra che vuole fare la partita e dovremo sfruttare i punti deboli che ogni squadra ha”. Lo ha detto l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, prima della sfida contro l’Inter: “Mi piacerebbe regalare dei punti ad Adriano Galliani, nella sua ex casa. Con Galliani ci ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) “Con l’vogliamola. Meno, ma rispetto a prima stiamo giocando anche meglio e la squadra lo percepisce. Rispetto ai risultati, non voglio parlare di sfortuna, semmai di qualche errore individuale di troppo. E in Serie A li paghi. Le prestazioni sono in crescita, ma lo è anche la maturità di squadra. Il nostro baricentro con l’sarà quello di una squadra che vuolelae dovremoche ogni squadra ha”. Lo ha detto l’allenatore del, Raffaele, prima della sfida contro l’: “Mi piacerebbe regalare deiad Adriano Galliani, nella sua ex casa. Con Galliani ci ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se vuoi vincere 2 biglietti per vedere @Inter vs Monza dal nostro skybox & metti like se sei disponibile sabato ???? - marifcinter : #Inter, procedono verso il sold-out anche Inter-Monza, Inter-Juventus di Coppa Italia e Inter-Lazio. Oltre 72.000 s… - marifcinter : Il calendario dell'#Inter per cercare di agguantare un posto nella #ChampionsLeague 2023/2024: Inter-Monza Empoli-… - DIRETTADCM : #Palladino :' #Inter squadra temibile, ma sogno di consolidare la salvezza domani' ?? - fcin1908it : Palladino: “L’Inter ha speso tanto e ha una rosa forte, sarà carica dopo la CL. Sensi…” -