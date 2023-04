Inter-Monza, Mkhitaryan può rifiatare: spunta ipotesi Gagliardini ? SM (Di venerdì 14 aprile 2023) Inter-Monza si avvicina e Simone Inzaghi ragiona sulla probabile formazione: a centrocampo, per far rifiatare Mkhitaryan, potrebbe tornare titolare Gagliardini. Le ultime di SportMediaset. ipotesi ? L’Inter deve necessariamente dosare le forze perché mercoledì sarà di nuovo tempi di Champions League, con il ritorno dei quarti contro il Benfica. Simone Inzaghi sta perciò pensando al possibile turnover, contro il Monza, che potrebbe non riguardare solamente l’attacco (vedi articolo). Secondo SportMediaset, infatti, il tecnico nerazzurro è consapevole del fatto che Henrikh Mkhitaryan potrebbe dover rifiatare. Al suo posto, allora, si starebbe pensando a una possibile titolarità di Roberto Gagliardini. Con ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023)si avvicina e Simone Inzaghi ragiona sulla probabile formazione: a centrocampo, per far, potrebbe tornare titolare. Le ultime di SportMediaset.? L’deve necessariamente dosare le forze perché mercoledì sarà di nuovo tempi di Champions League, con il ritorno dei quarti contro il Benfica. Simone Inzaghi sta perciò pensando al possibile turnover, contro il, che potrebbe non riguardare solamente l’attacco (vedi articolo). Secondo SportMediaset, infatti, il tecnico nerazzurro è consapevole del fatto che Henrikhpotrebbe dover. Al suo posto, allora, si starebbe pensando a una possibile titolarità di Roberto. Con ...

