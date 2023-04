(Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo l’ottima e convincente prestazione in Champions League contro il Benfica ora l’deve concentrarsi sul match di campionato contro ildovrebbe optare per un massicciocon dee Gosens pronti a partire tra i titolariMASSICCIO ? L’nella gara di Champions League contro il Benfica ha dato prova di tutta la sua qualità e la sua forza. Ora però i nerazzurri devono riuscire a far vedere il carattere, il gioco e la grinta mostrate a Lisbona anche in campionato. Quindi con ilè vietato sbagliare per non ripiombare nel baratro post Salerno.però non vuole rischiare di perdere per infortunio qualcuno dei suoi titolari e per questo sabato dovrebbe optare per una formazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se vuoi vincere 2 biglietti per vedere @Inter vs Monza dal nostro skybox & metti like se sei disponibile sabato ???? - marifcinter : #Inter, procedono verso il sold-out anche Inter-Monza, Inter-Juventus di Coppa Italia e Inter-Lazio. Oltre 72.000 s… - marifcinter : Il calendario dell'#Inter per cercare di agguantare un posto nella #ChampionsLeague 2023/2024: Inter-Monza Empoli-… - alenicotra83 : Vittoria importante e meritata, ma ci sarebbe una gara altrettanto importante domani. Se la smettessimo di pensare… - internewsit : Inter-Monza, Inzaghi vara il turnover: novità de Vrij e Gosens! - SM - -

Raffaele Palladino, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro l'Raffaele Palladino, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "L'è sempre una squadra temibile. Hanno speso tanto in questo periodo ma possono contare su una rosa ...Lo ha detto l'allenatore del, Raffaele Palladino, prima della sfida contro l': 'Mi piacerebbe regalare dei punti ad Adriano Galliani, nella sua ex casa. Con Galliani ci confrontiamo ogni ..."La partita vinta in Champions ha dato morale ai nerazzurri".- Alla vigilia del derby, in trasferta, contro l', il tecnico del, Raffaele Palladino, teme il ritrovato entusiasmo in casa dei nerazzurri, reduci dai fasti di Coppa. "L'è una squadra temibile, con tante scelte, hanno speso tanto, ...

L’allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. LE PAROLE- «L’Inter è sempre una squadra temibile. Hanno speso tanto in questo ...Per Romelu Lukaku potrebbe essere una vera e propria occasione di riscatto la partita di ritorno tra l’Inter e il Monza La partita di ritorno tra Monza e Inter potrebbe essere una vera e propria ...