Inter-Monza, Inzaghi recupera D’Ambrosio e valuta doppio turnover in difesa – Sky (Di venerdì 14 aprile 2023) Danilo D’Ambrosio torna a disposizione di Simone Inzaghi dopo aver scontato i turni di squalifica. Il difensore potrebbe tornare subito a giocare titolare in Inter-Monza. Secondo Sky Sport, il tecnico nerazzurro valuta un doppio turnover in difesa. IN difesa – Simone Inzaghi ritrova Danilo D’Ambrosio in difesa dopo la squalifica e potrebbe tornare subito a giocare titolare sabato in Inter-Monza. Per questo motivo, Matteo Darmian potrebbe riposare o quantomeno partire dalla panchina, ma non è il solo. Secondo quanto riportato da Sky, il tecnico nerazzurro valuta anche il riposo per uno tra Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi, con ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Danilotorna a disposizione di Simonedopo aver scontato i turni di squalifica. Il difensore potrebbe tornare subito a giocare titolare in. Secondo Sky Sport, il tecnico nerazzurrounin. IN– Simoneritrova Daniloindopo la squalifica e potrebbe tornare subito a giocare titolare sabato in. Per questo motivo, Matteo Darmian potrebbe riposare o quantomeno partire dalla panchina, ma non è il solo. Secondo quanto riportato da Sky, il tecnico nerazzurroanche il riposo per uno tra Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi, con ...

