Inter-Monza, Inzaghi pensa all'attacco: Lukaku-Correa in pole ? SM (Di venerdì 14 aprile 2023) Manca sempre meno per Inter-Monza e Simone Inzaghi sta ancora ragionando sugli 11 da schierare in campo (vedi articolo): sull'attacco rispunta la possibilità di vedere Romelu Lukaku e Joaquin Correa dal 1?. PROBABILE COPPIA D'ATTACCO ? L'Inter, domani sera a San Siro (vedi articolo), ospiterà il Monza di Raffaele Palladino. Complice anche la gara di ritorno di Champions League contro il Benfica di mercoledì, Simone Inzaghi sta ragionando sull'eventuale turnover per far rifiatare chi ha fatto gli straordinari. Il tecnico nerazzurro, secondo SportMediaset, sta perciò pensando specialmente all'attacco per cui spunta fuori la possibilità di rivedere dal primo minuto insieme Romelu Lukaku e Joaquin ...

