Inter-Monza, Inzaghi fa turnover in difesa! La probabile – SM (Di venerdì 14 aprile 2023) Inter-Monza è in programma domani alle 20:45. Secondo quanto riferito da SportMediaset il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi dovrebbe optare per un ampio turnover in difesa probabile – L’Inter sfiderà il Monza domani sera alle 20:45. La squadra di Inzaghi, reduce dalla splendida vittoria del “Da Luz” sul Benfica, deve tornare a macinare punti in campionato. Secondo quanto riferito da SportMediaset Inzaghi dovrebbe effettuare del turnover. Dall’infermeria arrivano buone notizie: Calhanoglu ha recuperato e sarà arruolabile per la gara. Il turco però partirà dalla panchina. In difesa turno di riposo per Acerbi e Darmian con de Vrij e D’Ambrosio che partiranno dal 1?. A centrocampo straordinari per Barella, Brozovic e ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023)è in programma domani alle 20:45. Secondo quanto riferito da SportMediaset il tecnico dei nerazzurri Simonedovrebbe optare per un ampioin difesa– L’sfiderà ildomani sera alle 20:45. La squadra di, reduce dalla splendida vittoria del “Da Luz” sul Benfica, deve tornare a macinare punti in campionato. Secondo quanto riferito da SportMediasetdovrebbe effettuare del. Dall’infermeria arrivano buone notizie: Calhanoglu ha recuperato e sarà arruolabile per la gara. Il turco però partirà dalla panchina. In difesa turno di riposo per Acerbi e Darmian con de Vrij e D’Ambrosio che partiranno dal 1?. A centrocampo straordinari per Barella, Brozovic e ...

