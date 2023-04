Inter-Monza, dove vederla in diretta TV e LIVE streaming (30ª giornata Serie A) (Di venerdì 14 aprile 2023) Inter-Monza di Serie A è la prossima partita stagionale in programma per la squadra di Simone Inzaghi. Si va in campo per la 30ª giornata di Serie A, la undicesima del girone di ritorno. Inter impegnata in casa. Ecco tutte le informazioni utili sulla partita per scoprire dove vederla in diretta TV e LIVE streaming ma anche per seguirla in tempo reale grazie a Inter-News.it. Inter-Monza in programma Inter-Monza, Serie A 2022/23 – 30ª giornata. dove si gioca Inter-Monza Stadio Giuseppe Meazza” in San Siro – Milano. Data e ora di ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023)diA è la prossima partita stagionale in programma per la squadra di Simone Inzaghi. Si va in campo per la 30ªdiA, la undicesima del girone di ritorno.impegnata in casa. Ecco tutte le informazioni utili sulla partita per scoprireinTV ema anche per seguirla in tempo reale grazie a-News.it.in programmaA 2022/23 – 30ªsi giocaStadio Giuseppe Meazza” in San Siro – Milano. Data e ora di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se vuoi vincere 2 biglietti per vedere @Inter vs Monza dal nostro skybox & metti like se sei disponibile sabato ???? - SempreIntercom : Simone Inzaghi To Make Five Changes Starting XI In Serie A Clash Inter Milan Vs Monza - marifcinter : #Inter, procedono verso il sold-out anche Inter-Monza, Inter-Juventus di Coppa Italia e Inter-Lazio. Oltre 72.000 s… - ema9_45 : RT @internewsit: ???? TG Inter-News, nuova edizione. Vigilia di Inter-Monza: missione riscatto per rientrare tra le prime quattro | Link nel… - internewsit : ???? TG Inter-News, nuova edizione. Vigilia di Inter-Monza: missione riscatto per rientrare tra le prime quattro | L… -