(Di venerdì 14 aprile 2023) Vigilia di, trentesima giornata di campionato. Palladino studia l’undici di San Siro. Possibilità dal 1? per quattro ex nerazzurri, altri due dovrebbero sedersi in panchina ULTIME ? Dopo la sbornia europea, l’si rituffa in campionato: domani arriva ila San Siro. Raffaele Palladino, reduce dal pareggio spettacolare sabato scorso a Udine, ragiona sullatitolare. Inquattro ex dal primo minuto: Michele Di Gregorio, Luca Caldirola, Stefano Sensi e Gianluca Caprari. Mentre altri due dovrebbero partire dalla panchina: Giulio Donati e Franco Carboni. Quest’ultimo e Sensi sono comunque ancora di proprietà dell’. Ladisecondo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se vuoi vincere 2 biglietti per vedere @Inter vs Monza dal nostro skybox & metti like se sei disponibile sabato ???? - fcin1908it : Sky – Inter, Calhanoglu torna in gruppo. Turnover col Monza, la probabile formazione - marifcinter : #Inter, procedono verso il sold-out anche Inter-Monza, Inter-Juventus di Coppa Italia e Inter-Lazio. Oltre 72.000 s… - internewsit : Inter-Monza, 4 ex in campo e 2 fuori: la probabile formazione - CdS - - DiegoArS87 : RT @SociosItalia: Retwitta se vuoi vincere 2 biglietti per vedere @Inter vs Monza dal nostro skybox & metti like se sei disponibile sabato… -

Sabato il Milan gioca a Bologna, il Napoli riceve il Verona e l'ospita ila San Siro. Domenica spicca la trasferta della Juve sul campo del Sassuolo, poi in serata la Roma gioca in casa ...... Stefano Borghi e Dario Marcolin ore 18 Napoli - Verona su Dazn Telecronaca: Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni ore 20.45su Dazn Telecronaca: Dario Mastroianni e Massimo Gobbi su ...Commenta per primo( sabato 15 aprile alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky ) è una gara valida per la 30esima giornata di campionato in Serie A . LE ULTIME - Tra le due sfide col Benfica ai quarti di ...

Romelu Lukaku continua a essere infallibile dal dischetto (non sbaglia un penalty dall'agosto 2017...), ma ancora non viene considerato il totem che era nella sua prima esperienza ...Inter-Monza (sabato 15 aprile alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valida per la 30esima giornata di campionato in Serie A. LE ULTIME - Tra le due sfide col Benfica ai quarti di finale ...