Inter, la nuova proprietà potrebbe arrivare dal Leeds (Di venerdì 14 aprile 2023) In questi giorni si sta parlando tanto del possibile futuro dell’Inter, da Investcorp alle voci da Leeds: tutte le ultime In questi giorni si sta parlando tanto del possibile futuro dell’Inter, da Investcorp alle voci da Leeds: tutte le ultime. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Radrezzani potrebbe fare un’offerta a Zhang per rilevare i nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 aprile 2023) In questi giorni si sta parlando tanto del possibile futuro dell’, da Investcorp alle voci da: tutte le ultime In questi giorni si sta parlando tanto del possibile futuro dell’, da Investcorp alle voci da: tutte le ultime. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Radrezzanifare un’offerta a Zhang per rilevare i nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Domenica 26 marzo, insieme a @javierzanetti e @bambam9oficial è stata inaugurata la nuova #InterAcademy Chile! 200… - Inter : Abbiamo scoperto una nuova emoji per descrivere come ci sentiamo stasera: ?? #ForzaInter #UCL #BenficaInter - Inter : Una nuova notte di #UCL sta per iniziare ?? Gustiamoci insieme le emozioni dei 3?? precedenti tra Benfica e Inter ??… - CalcioNews24 : Nuovi investitori per l'#Inter ?? - news24_inter : Nuova chance per #Correa e #Gosens ?? -