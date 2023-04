Inter, il tifoso Tananai: 'Onana e Cambiasso i miei idoli. San Siro? Non buttatelo giù!' (Di venerdì 14 aprile 2023) Il cantante Tananai, tifoso nerazzurro, ha rilasciato un’Intervista a Dazn raccontando della sua passione per l’Inter: “E’... Leggi su calciomercato (Di venerdì 14 aprile 2023) Il cantantenerazzurro, ha rilasciato un’vista a Dazn raccontando della sua passione per l’: “E’...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : La Russa al pranzo Uefa Benfica-Inter: “Un paio di volte l’anno seguo la squadra in trasferta. Da tifoso, a titolo… - fratotolo2 : Una cosa su @AlanPanassiti è sicura: è un tifoso dell’Inter - sportli26181512 : Inter, il tifoso Tananai: 'Onana e Cambiasso i miei idoli. San Siro? Non buttatelo giù!': Il cantante Tananai, tifo… - Daniela31023576 : RT @Marco02953938: Non ho guardato @reportrai3 quando parlava di Plusvalenze e non lo guarderò oggi. Se avessi bisogno di @reportrai3 per s… - IlLungo7 : RT @Marco02953938: Non ho guardato @reportrai3 quando parlava di Plusvalenze e non lo guarderò oggi. Se avessi bisogno di @reportrai3 per s… -