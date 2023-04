Inter di Coppa ma occhio al campionato! Inzaghi mira la Champions (Di venerdì 14 aprile 2023) L’Inter bella e compatta vista a Lisbona dovrà necessariamente ripetersi anche in campionato: la zona Champions rimane l’obiettivo da raggiungere CAMPIONATO DA RIPRENDERE – La festa post-vittoria contro il Benfica nel primo round dei quarti di finale di Champions League è ormai terminata da giorni. Il ritorno di mercoledì prossimo potrebbe regalare un’altra gioia. Ma ci sarà tempo per pensare a quella partita. Gli uomini di Simone Inzaghi sono attesi nel match di sabato sera contro il Monza per riprendere la corsa di campionato. Sebbene i cammini nelle coppe siano molto positivi – la possibilità di arrivare in finale di Champions League fa gola a tutti in casa Inter – la priorità deve rimanere sul campionato, in particolare sul raggiungimento della zona Champions. Al ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) L’bella e compatta vista a Lisbona dovrà necessariamente ripetersi anche in campionato: la zonarimane l’obiettivo da raggiungere CAMPIONATO DA RIPRENDERE – La festa post-vittoria contro il Benfica nel primo round dei quarti di finale diLeague è ormai terminata da giorni. Il ritorno di mercoledì prossimo potrebbe regalare un’altra gioia. Ma ci sarà tempo per pensare a quella partita. Gli uomini di Simonesono attesi nel match di sabato sera contro il Monza per riprendere la corsa di campionato. Sebbene i cammini nelle coppe siano molto positivi – la possibilità di arrivare in finale diLeague fa gola a tutti in casa– la priorità deve rimanere sul campionato, in particolare sul raggiungimento della zona. Al ...

