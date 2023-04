Inter, cambia il preparatore dei portieri (Di venerdì 14 aprile 2023) Dalla prossima stagione cambia il preparatore dei portieri dell’Inter Novità importanti a partire dalla prossima stagione per l’Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro avrà un nuovo preparatore dei portieri con Gianluca Spinelli che prenderà il posto di Adriano Bonaiuti. “Un cambio importante nello staff Interista del futuro, un innesto strategico che apre spiragli sul 2023-24. Indipendentemente da chi sarà l’allenatore, il ruolo di principale preparatore dei portieri dovrebbe essere affidato a Gianluca Spinelli, autorità in materia. Il 56enne milanese ha passato le ultime quattro stagioni al Psg dove arrivò nel 2018 assieme a Gigi Buffon e dove ha svezzato Gigio ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Dalla prossima stagioneildeidell’Novità importanti a partire dalla prossima stagione per l’. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro avrà un nuovodeicon Gianluca Spinelli che prenderà il posto di Adriano Bonaiuti. “Un cambio importante nello staffista del futuro, un innesto strategico che apre spiragli sul 2023-24. Indipendentemente da chi sarà l’allenatore, il ruolo di principaledeidovrebbe essere affidato a Gianluca Spinelli, autorità in materia. Il 56enne milanese ha passato le ultime quattro stagioni al Psg dove arrivò nel 2018 assieme a Gigi Buffon e dove ha svezzato Gigio ...

